"Perchè sempre io?". Leao non ha gradito la sostituzione a Verona: il portoghese è amareggiato (e sul mercato)

vedi letture

Nonostante il successo di domenica in casa dell'Hellas Verona abbia avvicinato ancora di più il Milan alla qualificazione per la prossima Champions League, in casa rossonera Rafael Leao, autore dell'assist per il gol vittoria di Adrien Rabiot al Bentegodi, resta sempre al centro delle polemiche. Come racconta questa mattina il Corriere della Sera, contro i gialloblu il portoghese non ha gradito la sostituzione ("Perchè sempre io?" ha detto mentre usciva dal campo), Max Allegri ha provato a rincuorarlo, ma Rafa è amareggiato e lo ha ammesso anche a chi gli sta vicino. La verità è che Leao è sul mercato e se in estate dovessero arrivare in via Aldo Rossi offerte da 40-50 milioni di euro verrà ceduto.

LA RICOSTRUZIONE DI DAZN

Al minuto 63 di Verona-Milan, parziale di 0-1, mister Allegri ha effettuato i primi cambi del match. Dentro Ricci, Saelemaekers e Gimenez, fuori Fofana, Athekame e Rafa Leao. Il numero 10 del Milan, fischiatissimo dai tifosi del Verona senza motivazioni particolari, andando in panchina ha chiesto il perché a Dolcetti della sostituzione. Il collaboratore di Allegri con le mani gli ha fatto il segno dell'inserimento: nel secondo tempo il portoghese ha giocato soprattutto venendo incontro, senza mai andare in profondità. La richiesta del tecnico livornese per Gimenez si è focalizzata infatti su questo fondamentale.