Allegri la certezza da cui ripartire, ma questa volta ascoltatelo. La Champions la chiave per fare un mercato da vero Milan

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Allegri la giusta conferma da cui ripartire più forti. Si, perché se il Milan ha (quasi) raggiunto l’obiettivo Champions lo deve soprattutto a Massimiliano Allegri. Si può commentare il gioco, spesso mai dominante e divertente, ma questa è forse l’unica pecca di una gestione magistrale di Max in rossonero. Dal rapporto di schiettezza e fiducia con Leao e Saelemakers alla gestione anche del rinnovo di Maignan, oltre ai vari Rabiot e Modric che quasi sembrano giocare soprattutto per il tecnico livornese. Allegri deve restare.

UN MILAN COMPETITIVO

Accontentare le richieste di Allegri e migliorare questa rosa. Non dopo, subito. Il Milan deve ripartire dalla sua grande certezza che si chiama Massimiliano Allegri. Gli va data però una base da cui ripartire con qualità e certezze. Un grande attaccante, dei rinforzi in difesa e soprattutto chiarezza anche dai piani alti. Non guerre interne o dissidi, ma collaborazione per un bene più grande, quello dell’AC Milan. In questa stagione ci sono stati tanti sali e scendi, tante incomprensioni forse. Partendo anche dal mercato di gennaio, sicuramente non all'altezza del club e di quello che in quel momento i ragazzi si stavano giocando. Sarebbe stato giusto ripartire con delle certezze, invece il solito caos per l'attaccante. Nulla contro il buon Fullkrug, ma in quell'occasione Allegri non fu ascoltato e forse capito. Bisognerà ripartire da volontà comuni quindi, senza manie di protagonismo da parte di nessuno. Sì, perchè questa squadra contro tutto e tutti è seconda in classifica, e con un maggior supporto dal mercato avrebbe forse potuto dare più filo da torcere all'Inter. Resta, finora una stagione positiva, ma per completare il tutto servirà la Champions. Sì, l'Europa per un Milan più competitivo.

LA CHAMPIONS PER RIPARTIRE

Con l’entrata in Europa il Milan potrà avere incassi maggiori da spendere, si spera sul mercato. Allegri vuole garanzie su questo, così come Luka Modric. Un Milan competitivo capace di poter lottare davvero per lo scudetto. Quest’anno è andato tanto bene, lo sappiamo. Nella prossima stagione sarà necessario poter competere realmente senza troppe fantasie. Calciomercato e collaborazione le principali parole per poter ripartire e sognare qualcosa di più grande.