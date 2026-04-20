Moviola CorSport su Hellas Verona-Milan: il SAOT ha annullato il gol di Gabbia. Il motivo
Gara molto tranquilla ieri al Bentegodi tra Hellas Verona e Milan, tanto che non c'è stato nessun caso arbitrale contestato. L'unico episodio da segnale è stato il gol del 2-0 di Matteo Gabbia che è stato annullato grazie al SAOT (Semi-Automated Offside Technology), vale a dire il fuorigioco semiautomatico, che ha confermato la posizione irregolare di Santiago Gimenez ad inizio azione che era stata segnalata dall'assistente dell’arbitro Chiffi
L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così stamattina: "Annullata la rete di Gabbia, ecco spiegato il motivo per il quale bisogna sempre aspettare prima di segnalare (lo diciamo a beneficio di tutti quelli che ancora protestano per gli offside quando il pallone è ancora in gioco): sulla punizione di Bartesaghi, a centro area Gimenez va per colpire il pallone di testa, partendo da una posizione punibile. Il gioco va avanti, arriva il cross di Saelemaekers, Gabbia è tenuto in gioco da Gagliardini, solo a quel punto Laudato alza la bandierina, per punire il fuorigioco di Gimenez".
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