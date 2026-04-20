Milan, Allegri rassicura i tifosi milanisti sul suo futuro. Ma vuole un Diavolo ambizioso

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Dopo settimane in cui non ha mai dato un'indicazione precisa sul suo futuro, Massimiliano Allegri, nel post-partita di Hellas Verona-Milan, ha finalmente dato qualche rassicurazione in più sul suo futuro che sarà ancora in rossonero: "Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme" le parole del tecnico livornese che ha anche ammesso di non aver mai ricevuto una chiamata per andare sulla panchina della Nazionale italiana. Max è stato chiaro però anche con la società di via Aldo Rossi: per restare pretende un Diavolo ambizioso che nella prossima stagione possa competere per lo scudetto e fare bella figura anche in Champions League.

Queste le parole di Allegri a DAZN sul suo futuro: "Se una chiamata della Nazionale potrebbe farmi vacillare? Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”.