Il QS titola sul Milan: "Rabiot riporta il sorriso a Max. Diavolo a +8 sul quinto posto"

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Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così questa mattina sul Milan che ieri ha battuto 1-0 l'Hellas Verona: "Rabiot riporta il sorriso a Max. Diavolo a +8 sul quinto posto". Grazie ad una rete del centrocampista francese su assist di Leao, i rossoneri hanno portato a casa tre punti d'oro nella corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League che è sempre più vicina (bastano sette punti nelle ultime cinque giornate di campionato). Con la vittoria del Bentegodi, la squadra di Allegri ha riagganciato il Napoli al secondo posto e ha allungato a +8 il vantaggio su Como e Roma che sono in quinta posizione.

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 41’ Rabiot

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (dal 21’ Lirola), Akpa Akpro (dal 64’ Al Musrati), Gagliardini (dal 83’ Lovrić), Bernede (dal 83’ Isaac), Belghali; Bradarić (dal 46’ Vermeșan), Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager, Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 63’ Saelemaekers), Fofana (dal 63’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (dal 63’ Gimenez), Pulisic (dal 80’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 24’ Akpa Akpro, 85’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 4’ 2T.