Milan, Pulisic stecca ancora: l'incredibile involuzione dell'americano

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Nemmeno la partita di ieri contro l’ultima in classifica è servita a Christian Pulisic per sbloccarsi in questo maledetto 2026: l'attaccante americano, ancora a secco nel nuovo anno, ha infatti deluso anche al Bentegodi, sbagliando tanto e non essendo mai determinante. Capitan America è davvero irriconoscibile e la sua involuzione rispetto alla prima parte di stagione in cui era stato spesso decisivo con le sue reti è davvero incredibile. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Ai microfoni di DAZN nel post-partita, Max Allegri ha commentato così la prestazione dei suoi attaccanti: "In alcuni momenti potevamo attaccare di più la profondità con gli attaccanti, avrebbero allungato il Verona. Però la cosa più importante e bella è che c’è stata partecipazione da parte di tutti in fase di non possesso. Nelle situazioni in cui abbiamo rischiato un po’ sono un po’ di mischie, a parte la palla concessa a fine primo tempo. La squadra voleva portare a casa questa vittoria perché ne conosceva l’importanza. Siamo a fine stagione, il risultato va oltre a quelle che possono essere le belle giocate ed il bel gioco. È normale”.