Milan, ecco le richieste di Allegri: Max vuole quattro rinforzi "alla Rabiot"

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Ieri dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, che ha avvicinato notevolmente il Milan alla qualificazione alla prossima Champions League, Massimiliano Allegri ha dichiarato sul suo futuro: "Se una chiamata della Nazionale potrebbe farmi vacillare? Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”. Parole che confermano di fatto che la sua volontà è quella di proseguire la sua avventura in rossonero, ma non è un mistero che il tecnico livornese abbia fatto richieste ben specifiche alla società perchè l'anno prossimo vuole avere una squadra ambiziosa e competitiva.

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Allegri, nei primi incontri con la dirigenza per programmare la stagione 2026-2027, ha già spiegato che servono un difensore centrale, un centrocampista centrale, un esterno e un centravanti, oltre a qualche giovane per completare la rosa. Ma i quattro rinforzi principali non devono essere delle scommesse, ma elementi "alla Rabiot" in grado di essere decisivi e pronti fin dal primo giorno.