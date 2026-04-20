Gazzetta: "Leao senza pace. Fischi, buu e poi il cambio. Rafa non riesce a svoltare"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao senza pace. Fischi, buu e poi il cambio. Rafa non riesce a svoltare". Ieri a Verona, Rafael Leao ha fornito un'altra prestazione deludente, ma si è salvato con l'assist per il gol vittoria di Adrien Rabiot. Il portoghese, fischiato e purtroppo vittima anche di alcuni buu razzisti, non ha poi preso bene la sostituzione con Santiago Gimenez. Nessuna scena plateale come era successo a Roma contro la Lazio, ma il numero 10 milanista si è comunque lamentato del fatto che è sempre lui che viene cambiato.

LA RICOSTRUZIONE DI DAZN

Al minuto 63 di Verona-Milan, parziale di 0-1, mister Allegri ha effettuato i primi cambi del match. Dentro Ricci, Saelemaekers e Gimenez, fuori Fofana, Athekame e Rafa Leao. Il numero 10 del Milan, fischiatissimo dai tifosi del Verona senza motivazioni particolari, andando in panchina ha chiesto il perché a Dolcetti della sostituzione. Il collaboratore di Allegri con le mani gli ha fatto il segno dell'inserimento: nel secondo tempo il portoghese ha giocato soprattutto venendo incontro, senza mai andare in profondità. La richiesta del tecnico livornese per Gimenez si è focalizzata infatti su questo fondamentale.