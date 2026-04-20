Buu razzisti a Leao e Maignan: la procura FIGC e l'arbitro non avrebbero segnalato situazioni particolarmente gravi nei loro dossier

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La partita di ieri tra Hellas Verona e Milan è stata purtroppo macchiata da alcuni buu razzisti che i tifosi della squadra gialloblu hanno indirizzato a due giocatori rossoneri, vale a dire Mike Maignan e Rafael Leao. Come racconta stamattina il Corriere della Sera, è stato in particolare il portiere francese ha richiamare l'arbitro Chiffi e successivamente, come da da procedura, è partito l’annuncio dello speaker dello stadio. Per fortuna poi sono continuati solo i fischi per i due calciatori e non si è andato oltre. La procura della FIGC e il direttore di gara non avrebbero segnalato situazioni particolarmente gravi nei loro dossier.

Nel post-partita, Max Allegri ha commentato così questi episodi in conferenza stampa: "Su Maignan non me n'ero accorto. Maignan è stato bravo nell'ignorare questi fatti. L'importante è che si combattano, e Mike è stato bravo. Tutti bisogna combattere, qualunque forma di razzismo. Io veramente non ho sentito. Mike l'ho visto dopo la partita. Non ci ho parlato perché era molto sorridente e tranquillo, e in quel momento lì, giustamente, è stato molto bravo e si è dimostrato maturo. Vanno combattuti questi fatti, perché qualunque forma di razzismo va combattuto, ma anche ignorati".