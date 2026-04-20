Milan, altra vittoria di corto muso: tre passi verso la Champions. Ma l'attacco resta un problema enorme

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Vittoria doveva essere e vittoria è stata: senza incantare e con grande fatica, il Milan è tornato infatti ieri al successo dopo due ko di fila e ha espugnato il campo dell'Hellas Verona già destinato alla Serie B ormai da qualche settimana. A decidere la sfida è stata una rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao. Un'altra vittoria di corto muso, la 13^ con un gol di scarto, addirittura l'ottava per 1-0 (nessuno, nei top-5 campionati europei ne ha ottenute così tanto con questo risultato).

MISSIONE COMPIUTA - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il Milan ha sofferto e rischiato, ma alla fine ha centrato la missione, riagganciando il Napoli al secondo posto e soprattutto allungando a +8 sul quinto posto. A cinque giornate dalla fine del campionato, si tratta certamente di vantaggio rassicurante: al Diavolo mancano sette punti per avere aritmeticamente la certezza di partecipare alla prossima Champions League e raggiungere così l'obiettivo primario che era stato stabilito dalla società fin dal primo giorno. Non è un mistero che per il club di via Aldo Rossi, che punta a dare un Milan ambizioso a Max Allegri nella prossima stagione, è fondamentale mettere le mani sui 50 milioni di euro che la coppa dalle grandi orecchie porta in dote.

PROBLEMA ATTACCO - La vittoria tanto cercata è arrivata, ma il Diavolo non è certamente guarito. Anzi, i problemi sono ancora tanti: quello più evidente è senza dubbio l'attacco, rimasto a secco anche ieri. Christian Pulisic, per esempio, continua ad essere irriconoscibile e anche ieri contro l'ultima in classifica non è riuscito a sbloccarsi. Non che Rafael Leao abbia fatto tanto meglio dell'americano, ma almeno ha regalato l'assist a Rabiot per il gol vittoria. Domenica prossima è in programma il big-match contro la Juventus quarta in classifica e chissà che le punte milaniste non decidano di svegliarsi proprio in questo scontro diretto per la Champions.