Tare a DAZN: "Stiamo lavorando insieme ad Allegri per il futuro"

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Igli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN prima di Verona-Milan. Le sue parole:

Si è parlato tantissimo di Allegri e dei giocatori che sono con lui. Qual è il tuo punto di vista?

“È inutile parlare adesso di questo situazione. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la programmazione e per il futuro di questa società, perciò di Allegri non c’è niente da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto ancora lungo con questa società, come ha detto lui ieri gli piace programmare, fare un progetto importante, e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro”.

Il suo futuro è legato a quello di Allegri?

“Non ho, lo dico con grande sincerità, nessun pensiero verso queste situazioni perché fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano allora si mette tutti in discussione. Ne siamo consapevoli, la cosa più importante per noi è di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi, e una volta raggiunto questo obiettivo sederci tutti insieme, Furlani, Ibra e gli altri e cercare di fare un progetto vincente per la prossima stagione”.

Come ha visto i giocatori negli ultimi giorni?

“Da qui alla fine sono sei finali. Quella di oggi è la più importante. Massimo rispetto per questa squadra, ha solo da vincere. Dobbiamo fare una grande prestazione e dobbiamo dare subito una linea per vincere questa partita e avere un bonus importante per il resto della stagione”.