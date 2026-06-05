Occhio al futuro di Maignan al Milan: senza Allegri e Tare i suoi agenti si guardano intorno

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Il futuro di Maignan al Milan rimane incerto: senza Allegri e Tare, che lo hanno convinto a rinnovare, gli agenti si guardano intorno

L'anno scorso di questi tempi sembrava proprio che l'esperienza di Mike Maignan al Milan fosse ai tifoli di coda. Con ancora un anno di contratto e senza più rapporti con Giorgio Furlani per il rinnovo di contratto, il portiere rossonero era promesso sposo del Chelsea e sognava il Mondiale per Club. E invece l'arrivo di Allegri e Tare ha cambiato tutto, inizialmente convincendolo a rimanere e poi anche a prolungare la sua permanenza al Milan con il rinnovo da cinque anni firmato a gennaio. Ora siamo punto a capo: il futuro di Mike Maignan è incerto.

MILAN-MAIGNAN: ASSENZA DI ALLEGRI E TARE PESA

Il tema centrale della questione intorno al futuro di Mike Maignan al Milan, ruota tutto intorno alle figure di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Dopo le grandi difficoltà per il rinnovo, che sembrava impossibile un anno fa con il portiere e il suo entourage fortemente indispettiti dall'atteggiamento di Giorgio Furlani sul tavolo delle trattative, il tecnico livornese e il direttore albanese avevano operato un grande lavoro di convincimento che aveva portato alla firma sul contratto del rinnovo. Oggi però nè Allegri, nè Tare sono più al Milan e il progetto per cui Maignan aveva deciso di rimanere, non sembra più essere centrale. Anzi, come scrive il Corriere dello Sport, il capitano rossonero è preoccupato dalla piega che stanno prendendo le cose dalle parti di Casa Milan.

MAIGNAN VIA DAL MILAN? GLI AGENTI SI GUARDANO INTORNO

L'incertezza e la preoccupazione per il futuro del Milan, stanno portando lo stesso Mike Maignan a rimettere completamente in discussione il prosieguo della sua carriera. Ora il francese è totalmente concentrato sui Mondiali che disputerà in Nord America, ma intanto i suoi agenti sono già al lavoro per trovare eventuali nuove destinazioni. Aveva legato molto con Allegri e Tare: la loro assenza, la mancanza di un progetto chiaro al 5 giugno e anche l'impossibilità di giocare la Champions League, sono i tre motivi principali per cui l'entourage di Maignan potrebbe pensare di portare via il portiere da Milanello. Sicuramente il Mondiale potrebbe alimentare le sue quotazioni in vista dell'estate, anche se con squadre diverse rispetto all'anno scorso: il Chelsea è in ricostruzione, il Bayern Monaco ha rinnovato ancora Neuer.