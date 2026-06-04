Calciomercato Goretzka e Gila, due affari già impostati e ora a forte rischio. Milan, attento alla Juve e ad Allegri...

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Il Milan aveva già impostate due operazioni per Goretzka e Gila, ma il caos societario ha bloccato tutto. E la Juve e il Napoli di Allegri provano ad approfittarne

Prima della mancata qualificazione in Champions League, il Milan aveva già iniziato a lavorare sul mercato estivo. L'allora ds Igli Tare aveva già iniziato a muoversi seguendo le indicazioni di Max Allegri che aveva già avuto più incontri con la dirigenza milanista per programmare il nuovo anno. Non è un mistero che il livornese aveva chiesto Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo con un giocatore di grande esperienza e personaltà, così come era stato messo nel mirino Mario Gila della Lazio per la difesa. Ora che però c'è stato l'azzeramento della dirigenza e l'addio di Allegri, queste due trattative, che erano state già impostate, sono bloccate e non è detto che ripartiranno.

MILAN-GORETZKA: IL TEDESCO CHIAMA LA JUVENTUS

Il Milan rischia di perdere entrambi perchè ovviamente la concorrenza sta provando a sfruttare questo momento di caos del Diavolo per soffiare il tedesco e lo spagnolo ai rossoneri. In particolare l'affare Goretzka, che lascerà a zero il Bayern Monaco, era praticamente chiuso, con il giocatore che era molto intrigato dalla possibilità di giocare per un altro top club come quello milanista. Il grande sponsor del suo arrivo era Allegri che aveva già provato a prendere quando era sulla panchina della Juventus. Visto lo stop della trattativa con il Milan, il suo entourage, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha riallacciato i rapporti con le squadre che nei mesi scorsi avevano messo Goretzka nel mirino, tra cui anche quella bianconera che però ha preso tempo perchè senza la Champions risorse per il mercato sono diminuite e con l'addio di Vlahovic la grande priorità è ora prendere un grande centravanti.

MILAN-GILA: IL NAPOLI DI ALLEGRI PUO' SOFFIARLO AI ROSSONERI

La trattativa per Gila non era così avanzata, ma Tare, che lo aveva portato alla Lazio, puntava forte su di lui, avendo anche il gradimento di Allegri. E a soffiare il difensore al Milan potrebbe essere proprio il tecnico livornese che non appena firmerà la risoluzione con il Diavolo diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il club azzurro vuole ringiovanire e rinforzare la sua difesa e l'ex Real Madrid potrebbe essere l'uomo giusto (non avrebbe nemmeno bisogno di un periodo di adattamento). Il Napoli sta facendo le sue valutazioni, mentre il mercanto del Milan è completamente bloccato visto che non ha ancora né una dirigenza, né un allenatore.