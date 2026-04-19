Verona-Milan, le formazioni ufficiali. Torna Gabbia, ancora Athekame dall'inizio
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Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2025/26. Diversi cambi e qualche ritorno dal primo minuto per la formazione di Allegri.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Sarr. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Lovric, Lirola, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Aguiar, Cham, Ajayi, Elmusrati, Vermesan. All. Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug, Gimenez. All. Allegri.
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