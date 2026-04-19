Il destino di Modric legato ad Allegri e viceversa. Oggi Max e il Milan si affidano a Luka

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È il giorno di Hellas Verona-Milan. Oggi alle ore 15 i rossoneri tornano in campo dopo la batosta contro l'Udinese e dopo aver trascorso una settimana nel silenzio di Milanello, dove si è lavorato con dedizione. Max Allegri per risollevare la sua squadra e avvicinare l'obiettivo Champions League si affida ai suoi giocatori migliori ed esperti: su tutti Luka Modric, il cui destino sembra essere legato con un doppio filo a quello del tecnico livornese.

Fiducia

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, quest'oggi il Milan si mette sotto le ali protettive del suo fuoriclasse croato. Al momento Luka è arrivato a 2.666 minuti in campo in questa stagione e sta avvicinando la quota raggiunta l'anno scorso con il Real Madrid. Proprio in Spagna, negli ultimi giorni, stanno rimpiangendo Modric sottolineando che con lui nello spogliatoio la stagione avrebbe potuto prendere una piega diversa. Allegri e il Milan lo sanno e per lasciarsi alle spalle un momento complicato ripongono la fiducia nel suo spirito da trascinatore, così naturale e che tante volte ha guidato il Diavolo fuori dall'Inferno in questa annata.

Destino

Luka Modric così come Massimiliano Allegri, così come tutto il Milan sono concentrati al 100% su queste ultime sei giornate di campionato in cui si proverà a portare a casa l'obiettivo: la qualificazione in Champions League. Poi si vedrà. Lo ha fatto capire molto bene ieri il tecnico in conferenza stampa. Per il croato, in particolare, il destino sembra essere legato a quello di Max e viceversa. Se si otterrà l'Europa che conta e il club darà garanzie sul mercato, la panchina non cambierà e aumenteranno le possibilità di vedere Modric per un altro anno in rossonero. Dunque è lo stesso Modric che può definire il suo futuro, contribuendo a portare il Milan all'obiettivo prefissato e di conseguenza ad aumentare le chance di permanenza di Allegri. Il croato vuole vincere con il Milan e quest'anno non ce l'ha fatta: le motivazioni per rimanere non mancano, vedremo se ci saranno anche i presupposti concreti.