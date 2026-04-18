Probabile formazione Milan: Allegri ritrova Gabbia e torna al 3-5-2 con una novità sulla destra

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Settimana importante e delicata: il Milan lavora con serietà, come ha detto Gabbia ai nostri microfoni (clicca QUI per la nostra intervista), verso la partita di domani contro il Verona. Snodo importante della stagione prima dello scontro diretto contro la Juventus, i rossoneri devono tornare alla vittoria che ormai manca da due partite: nelle ultime 7 uscite sono infatti arrivate ben 4 sconfitte. Il sogno scudetto è ormai andato, l'obiettivo Champions League assolutamente no. Per questo c'è bisogno di fare quadrato e ricominciare a puntare su tutti quei valori che finora hanno portato i rossoneri a disputare una stagione sicuramente più che buona.

VERONA-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

24 Athekame 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 56 Saelemaekers, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers, Leao.

Indisponibili: /

Allegri ritrova alcuni giocatori che per un'intera stagione sono state certezze: Gabbia torna al centro della difesa dopo lo stop di un mese e mezzo dovuto all'operazione all'ernia. Il centrale ha dimostrato di saper guidare la difesa con grande abilità, a Verona dovrebbe tornare a giocare tra i titolari. Torna anche Tomori sul centro-destra per passare nuovamente al più collaudato 3-5-2. A centrocampo riecco Fofana, che con l'Udinese ha cominciato dalla panchina a causa di un attacco febbrile avuto nei giorni precedenti alla sfida di San Siro. Ovviamente intoccabili Modric e Rabiot. La terza e ultima novità rispetto all'Udinese riguarda l'esterno destro: in vantaggio Athekame su Saelemaekers a destra, mentre a sinistra confermato Bartesaghi. In attacco Allegri punterà ancora una volta sulla coppia Leao-Pulisic.

VERONA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Zingarelli-Laudato

IV Ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Gariglio

DOVE VEDERE VERONA-MILAN

Data: domenica 19 aprile 2026

Ore: 15

Stadio: Bentegodi di Verona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it