Il Milan intensifica i contatti per Goretzka. E per la difesa spunta un nuovo nome

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Se a Milanello il focus è su questo finale di stagione nel quale il Milan deve conquistare il pass per la prossima Champions League, a Casa Milan si sta già iniziando a programmare la prossima stagione e di conseguenza il mercato estivo. Max Allegri chiede un rinforzo di esperienza per reparto e per quanto riguarda il centrocampo il preferito è Leon Goretzka, che a fine stagione si libererà a zero dal Bayern Monaco.

IL MILAN GIOCA D'ANTICIPO - Come riporta Tuttosport, negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra il club di via Aldo Rossi e l'agenzia Roof che cura gli interessi del giocatore tedesco. I rossoneri, che hanno messo sul piatto un triennale da 5 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di qualche milioncino per il mediano classe 1995, vogliono giocare d'anticipo perchè sanno che c'è una folta concorrenza per Goretzka: su di lui ci sono infatti in pressing in particolare Tottenham e Arsenal, mentre in Italia piace anche a Napoli e Juventus.

NUOVO NOME - Nei colloqui sempre più fitti con l'agenzia Roof, i dirigenti del Diavolo non hanno però parlato solo del centrocampista tedesco, ma anche di un altro loro assistito, vale a dire Ousmane Diomande, giocatore classe 2003 dello Sporting Lisbona che è il nome nuovo per la difesa rossonera. Il centrale ivoriano piace in particolare per la sua fisicità e la sua abilità nel gioco aereo, doti che mancano un po’ all’attuale retroguardia milanista. Oltre a lui, il Milan continua a seguire anche Mario Gila della Lazio, il quale ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Milanello (gli innesti in difesa dovrebbero essere un paio).