Pellegatti: "Per fortuna, nelle ultime ore, è trapelato che sia ferma intenzione di Allegri restare, sempre che la dirigenza..."

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul futuro di Massimiliano Allegri: "Molto preoccupante la voce che vorrebbe l’allenatore del Milan come primo candidato alla panchina azzurra. Sarebbe insopportabile che, per il terzo anno consecutivo, cambi ancora la guida tecnica, in uno frustrante gioco dell’oca che vedrebbe il Milan tornare ancora nella casella di partenza. Per fortuna, nelle ultime ore, è trapelato che sia ferma intenzione di Allegri continuare il lavoro cominciato qualche mese fa, sempre che la dirigenza affidi totalmente la gestione del mercato proprio al tecnico e a Igli Tare, da confermare senza esitazioni.

Non credo che Max accetti un cambiamento nella figura del direttore sportivo, vista la sintonia fra i due, anche se talvolta nascono false indiscrezioni circa litigi tra l’allenatore e il DS.

A dare ovviamente le linee da seguire, sotto l’aspetto economico, sempre Giorgio Furlani, come nell’anno dello Scudetto, dove la gestione sportiva era pertinenza solo di Gazidis, Maldini e Massara.

Sarebbe importante magari che la società, sul futuro di tecnico e direttore sportivo, sentisse, in queste ore, la necessità di dire qualcosa, per evitare turbolenze e agitazioni anche da parte dei giocatori, che vogliono fermamente continuare con Allegri e Tare.

Non ci aspettiamo nulla però. La linea che continua a vigere dall’arrivo dei fondi è quella dell’incomprensibile assenza di comunicazioni. È il silenzio, in questo caso, NON DEGLI INNOCENTI, ma DEI COLPEVOLI, a causa dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni, con ritardi dal primo posto che ci ricordano i tremendi distacchi dalla Juventus nelle ultime sei stagioni degli anni dieci.

Questo finale di campionato deve restituire qualche sorriso ai tifosi del Milan, sia sul piano della prestazione che del risultato. Oggi molti sono preoccupati perché rassegnati ad anni senza strategie e prospettive, troppo lontani dalla gloriosa storia rossonera. Come se avessero loro RUBATO IL FUTURO.

Segnali di cambiamento, in questo senso, non se ne vedono, perché troppo è lasciato al caso e all’improvvisazione. La speranza è riposta solo in Allegri, un allenatore che conosce la grandezza, avendo vissuto accanto a presidenti illuminati e a grandi dirigenti, come Silvio Berlusconi, Adriano Galliani (mi raccomando… non chiamatelo mai!) e Andrea Agnelli".