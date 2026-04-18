Ordine sul mercato offensivo: “Il nodo è Leao, devi capire se conviene cederlo a livello economico. Bisogna avere le idee chiare da subito”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che ha parlato di vari temi, dal momento negativo del Milan alle voci che circolano su Massimiliano Allegri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Il reparto offensivo per il prossimo anno necessita di una rivoluzione totale? "Allora secondo me le rivoluzioni aiutano poco, soprattutto quando sono fatte sulla base di furore ideologico anziché valutazioni tecniche. Quando finisce il campionato bisogna fare due valutazioni: vabbè Fullkrug torna indietro, Gimenez giocando praticamente zero secondo me non avrà grandi richieste, a meno che faccia un mondiale straordinario. Ti ritrovi ancora con Nkunku, Pulisic e Leao. A quel punto io penso che valga la pena fare un ragionamento di questo genere. Se raggiunge la Champions il Milan, per non fare figuracce, deve strutturare molto la squadra sia fisicamente che tecnicamente. Quindi devi migliorare anche in fatto di attacco. Quindi a quel punto devi vedere che cosa ti offre il mercato e quali sono le possibilità. Se tu hai le idee chiare subito, appena finisce il campionato, secondo me puoi lavorare in una certa maniera. Nkunku lo puoi tenere come riserva, il nodo è Leao. Bisogna capire se trovi chi ti viene a chiedere Leao e se la cessione è economicamente conveniente. E comunque oggi andare a prendere i giocatori che ti diano la garanzia di un certo numero di gol significa esporti economicamente a spendere cifre importanti".