Ieri pranzo Allegri-Furlani-Tare: il Milan vuole tenere Max e coinvolgerlo sempre di più nelle scelte

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Oltre al solito ds Igli Tare, presente quasi tutti i giorni a Milanello al fianco della squadra, ieri nel Centro Sportivo di Carnago si è visto anche l'ad rossonero Giorgio Furlani che prima ha assistito all'allenamento della formazione milanista che sta preparando la trasferta di domani sul campo dell'Hellas Verona e poi ha pranzato con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese viene considerato dal Milan come l'artefice della rinascita del Diavolo in campionato e anche come il prossimo architetto della ricostruzione europea.

AVANTI CON MAX - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che durante il pranzo di ieri si è parlato non solo del presente e di come uscire dal momento difficile, ma ovviamente anche di futuro e della prossima stagione, nella quale i rossoneri dovrebbero tornare a giocare la Champions League. Allegri vuole un Milan più competitivo per poter lottare per lo scudetto e per fare bene anche in Europa e per questo chiede una rosa più lunga con almeno un grande innesto per reparto. Il club di via Aldo Rossi vuole accontentarlo e, come richiesto anche dallo stesso Allegri, coinvolgerlo maggiormente anche nelle scelte di mercato e nella catena decisionale.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE - Quello di ieri è stato solo uno dei tanti incontri che ci saranno nelle prossime settimane tra allenatore e dirigenza che continua a ribadire a tutti che la volontà della società è di andare avanti con Max anche nella prossima stagione e oltre. Nonostante le tante voci che circolano e in particolare le indiscrezioni su un possibile futuro del livornese sulla panchina dell'Italia, da Casa Milan non filtra nessuna preoccupazione. Oggi alle 12 Allegri interverrà in conferenza stampa in vista della trasferta di Verona e non mancheranno certamente domande sul futuro, anche se al momento il pensiero fisso del tecnico milanista è solo uno, cioè tornare a vincere dopo due ko di fila e riprendere la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ci sarà tempo poi per pensare al futuro e alla prossima stagione.