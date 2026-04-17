Verona risveglierà Leao e Pulisic dall'incubo? Max verso il 3-5-2 con 10 e 11 titolari

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Grazie alla popolarità del dramma lettarario di Romeo e Giulietta, con il tempo Verona è diventata la Città dell'Amore. Questo weekend, invece, il Milan spera che il centro veneto possa diventare la Città del Risveglio dall'Incubo di Leao e Pulisic. In generale è stata una stagione molto negativa per gli attaccanti rossoneri ma nel particolare i due campioni dell'attacco rossonero stanno stentando da troppo tempo, anche a causa di continui problemi fisici che li hanno delibitati. Ora però, nelle ultime sei giornate e con una Champions League da blindare, è necessario che Rafa e Christian si riescano a caricare la squadra sulle spalle.

Titolari

Nonostante Leao non segni dal 1° marzo e addirittura Pulisic non vada in gol dal 28 dicembre - proprio nella gara di andata contro il Verona -, mister Allegri crede e sa che il valore dei due giocatori è tale da poter esplodere e riemergere in qualsiasi momento: la sensazione è che basti poco per sbloccarli, un gol. Per questa ragione, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Leao e Pulisic saranno titolari nel 3-5-2 rossonero che scenderà in campo al Bentegodi contro l'Hellas tra due giorni, alle 15 di domenica. Al di là di tutto sono, a oggi, gli attaccanti più pericolosi che può schierare il Milan, anche solo potenzialmente, e soprattutto i due capocannonieri rossoneri. La concorrenza nel reparto, d'altro canto, non fa molto per mettere in difficoltà Allegri.

Numeri in coppia

Per uscire dall'incubo di questo 2026, serve anche sfidare i numeri maturati in coppia in questa stagione. Dei dati che sono riportati proprio dalla Gazzetta questa mattina e che evidenziano come, effettivamente, tra infortuni, modulo e periodo di forma generale, Leao e Pulisic abbiano faticato molto insieme fino a questo momento. Basti pensare che i due hanno giocato solo 9 gare insieme dall'inizio, nonostante a luglio fossero indicati come le punte di diamante dello schieramento rossonero: il bilancio è di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, queste arrivate tutte nelle ultime sette gare disputate. Ma ciò che preoccupa di più sono ancora loro, i gol segnati: solamente 8 quando hanno giocato insieme dal primo minuto, meno di uno a partita. Troppo poco. Insomma, Leao e Pulisic domenica nonn giocheranno solo contro il Verona ma anche contro i loro fantasmi, divenuti sempre più pressanti di partita in partita.