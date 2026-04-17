Mbappe commenta l’eliminazione: “A Madrid il fallimento non è un’opzione, torneremo a vincere presto”

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Dopo l'uscita dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, al termine di una partita molto discussa a causa dell'arbitraggio, il numero 10 dei Blancos Kylian Mbappe ha rotto il silenzio e ha commentato sul suo profilo Instagram l'eliminazione dalla competizione. Queste le sue parole:

"Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è bastato. È deludente essere eliminati da una competizione così importante, ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo analizzare attentamente cosa è successo per evitare di nuovo questo tipo di delusioni, ma non ci arrenderemo mai!!! A Madrid, il fallimento non è mai stato e non sarà mai un'opzione. Vì prometto una cosa: torneremo a vincere molto presto",