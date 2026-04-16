D'Ubaldo: "Mi aspettavo qualcosa di più da Allegri ma c'è stato il problema dell'attaccante, si è dovuto inventare Leao centravanti"

D'Ubaldo: "Mi aspettavo qualcosa di più da Allegri ma c'è stato il problema dell'attaccante, si è dovuto inventare Leao centravanti"MilanNews.it
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Ieri alle 23:50News
di Manuel Del Vecchio

Il giornalista Guido D’Ubaldo, a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, ha parlato a TMW Radio dei possibili nomi per il ruolo di CT della Nazionale. Le sue parole:

Che ne sarà di Conte?

"Dipenderà molto dalle decisioni che prenderà la nuova FIGC. Se sarà chiamato in Nazionale, dirà ad ADL di liberarlo. Per me la scelta cadrà tra lui e Allegri”.

Si aspettava di più da Allegri al Milan?

"Sì, mi aspettavo qualcosa di più ma anche lì c'è stato il problema dell'attaccante, si è dovuto inventare Leao centravanti. È stato questo il problema”.

DOVE VEDERE VERONA-MILAN
Data: domenica 19 aprile 2026
Ore: 15
Stadio: Bentegodi di Verona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it