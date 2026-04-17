De Bruyne sulle differenze tra Italia e Inghilterra: “In Italia giocano tutti uguale, 5-3-2 o 5-4-1. Il ritmo è la più grande differenza”

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Kevin De Bruyne, fantasista del Napoli, è intervenuto a Radio CRC e ha parlato di vari temi, dalla sua forma fisica attuale alle differenze che ci sono tra la Serie A e la Premier League, campionato in cui è stato protagonista per parecchio tempo. Queste le sue parole:

"In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po' a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Giocatori che vanno uomo su uomo e che poi giocano basso o che giocano alto, moduli diversi. In Italia molte squadre giocano a cinque dietro, con il 5-3-2 o il 5-4-1. Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco. Penso che la Serie A sia molto diversa dalla Premier League, ma devo ammettere che anche quando giocavo con il City molte squadre ci affrontavano con il blocco basso, perché per loro era molto difficile pressarci visto il modo in cui gestivamo la palla. Quando giochi contro queste squadre, devi trovare il modo di trovare gli spazi giusti. Purtroppo non siamo riusciti a farlo contro il Parma ed è un peccato. Ma a volte succede".