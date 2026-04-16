Conference League, la Fiorentina vince ma non basta: tutti i risultati della serata

Conference League, la Fiorentina vince ma non basta: tutti i risultati della serataMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:10News
di Andrea La Manna

In contemporanea alle quattro gare di Europa League, sono da poco terminate le partite di Conference League valide per i quarti di finali di ritorno. Di seguito tutti i risultati della serata:

AZ ALKMAAR - SHAKTAR DONETS 2-2 (2-5 agg.)
58' Santana (SD)
73' jensen (AZ)
80' Sin (AZ)
83' Meirelles /SD)

FIORENTINA - CRYSTAL PALACE 2-1 (2-4 agg.)
17' Sarr (CP)
30' rig. Gudmundsson (F)
53' Ndour

AEK ATENE - RAYO VALLECANO 3-1 (3-4 agg.)
13' Zini (A)
36' rig. Marin (A)
51' Zini (A)
60' Palazon (RV)

STRASBURGO - MAINZ 05 4-0 (4-2 agg.)
26' Nanasi (S)
35' Outtara (S)
66' rig. sbagliato Emegha (S)
69' Enciso (S)
74' Emegha (s)