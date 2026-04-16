Europa League, il Bologna ne prende 4 in Inghilterra: tutti i risultati della serata

Europa League, il Bologna ne prende 4 in Inghilterra: tutti i risultati della serata MilanNews.it
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Oggi alle 23:00News
di Andrea La Manna

Dopo le due serate di Champions League, questa sera sono andate in scena le quattro gare di Europa League valide per i quarti di finale di ritorno. Di seguito tutti i risultati:

EUROPA LEAGUE, QUARTI DI FINALE DI RITORNO

CELTA VIGO - FRIBURGO 1-3 (1-6 Agg.)
33' Matanovic (F)
39' Suzuki (F)
90+1' Swedberg (CV)

NOTTINGHAM FOREST - PORTO 1-0 (2-1 agg.)
8' esp. Bednarek (P)
12' Gibbs-White (NF)

REAL BETIS - BRAGA 2-4 (3-5 agg.)
12' Antony (RB)
26' Ezzalzouli (RB)
38' Victor (B)
49' Carvalho (B)
53' rig Horta (B)
74' Gorby (B)

ASTON VILLA - BOLOGNA 4-0 (7-1 agg.)
16' Watkins (AV)
25' rig. sbagliato Rogers (AV)
26' Buendia (AV)
39' Rogers (AV)
89' Konsa (AV)
 