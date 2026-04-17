Pellegatti chiaro: “Parole di Gabbia esprimono il desiderio del gruppo, tutti vogliono Allegri”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole di Matteo Gabbia rilasciate in esclusiva a MilanNews.it (Clicca qui per l'intervista completa). Queste le sue parole

"Matteo Gabbia ci ha tenuto a questa intervista perché c'è il chiaro desiderio di tutta la squadra di continuare con Massimiliano Allegri. Le parole sono state chiare, speriamo di continuare con Allegri, con questo fuoriclasse. La maggioranza dei tifosi si rende conto che, indipendentemente da prestazioni non sempre belle, con Massimiliano Allegri la squadra ha dimostrato di avere carattere. Se ne rende conto anche quello che conta, il gruppo, i giocatori. Ecco, però io non sono sicuro che Giorgio Furlani voglia continuare con lui e, se per caso fosse sicuro, basterebbe far sapere a tutti che c'è la ferma intenzione di continuare con Allegri. Avere quest'intenzione significa costruire una squadra insieme, anche con Tare".