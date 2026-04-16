Rafa e Chris, guardatevi negli occhi: fate il vostro dovere e riportate il Milan in Champions!

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Ci eravamo ripromessi di non guardare più nello specchietto retrovisore ma di pensare esclusivamente al prossimo futuro, futuro che vedrà i rossoneri in campo questa domenica in casa del Verona. Notizia di qualche ora fa, lanciata in esclusiva dalla nostra redazione, è quella che riguarda l'esito del ricorso presentato dall'AIMC per la trasferta vietata. Risultato? Ricorso respinto, che di conseguenza comporta l'assenza del tifo organizzato rossonero e dei Milan Club lombardi al Bentegodi. Ma non è degli spalti che vogliamo parlare quanto di quello che succederà nel rettangolo di gioco. È superfluo ripetere l'importanza della partita, l'importanza di tornare a conquistare i tre punti, l'importanza di non dare modo alle inseguitrici di pensare ad un Milan morto e sepolto che perderà a breve il piazzamento Champions. Dunque, per non far accadere ciò, serve che tutti voltino pagina e che ognuno riparta dalle proprie certezze, dal mister ai due là davanti che, con ogni probabilità, saranno il tandem offensivo titolare.

RAFA E PULISIC, È ORA DI FARE SUL SERIO

Diverse vicissitudini personali, infortuni su tutti, hanno portato le due punte di diamante rossonere a giocare molto poco insieme: 15 volte su 33 partite stagionali. In queste 15 partite, in 7 occasioni hanno condiviso il campo per meno di 45 minuti, 8 volte per più di 45 minuti e solo una volta per l'intera partita. Di conseguenza i numeri in fase realizzativa sono alquanto deludenti: 4 i gol segnati dalla squadra con entrambi in campo, 2 di Rafa Leao e 1 di Christian Pulisic. Ma come detto in apertura, non è tempo di guardare indietro quindi, cancelliamo tutto per questo finale di stagione e speriamo che da domenica possa iniziare una convivenza assai prolifica.

GUARDATEVI NEGLI OCCHI, C'È BISOGNO DI VOI

Se i numeri di coppia sono da dimenticare, al contrario quelli personali non sono affatto male (nonostante tutto): per l'americano sono 8 i gol e 3 gli assist mentre per il dieci sono 9 le reti e 2 gli assist (in campionato). Ciò significa che, a prescindere dalle difficoltà fisiche e tecniche (il ruolo ricoperto da entrambi non gli calza alla perfezione), i gol nelle gambe ci sono ed è fondamentale che tornino ad esserci. Pulisic non va a segno addirittura dal 28/12/2025 contro il Verona, quasi quattro mesi di digiuno, inspiegabile, vista la prima parte di stagione superlativa. E allora Rafa, Chris, guardatevi dritti negli occhi, trovate le ultime forze, le ultime energie, fate scoccare quell'intesa che forse non è mai sbocciata definitivamente. La squadra ha un bisogno vitale dei vostri gol per riprendere il lungo cammino iniziato ad agosto con destinazione finale qualificazione Champions League, destinazione che non si può e non si deve mancare per nessuna ragione.