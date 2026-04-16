Conference League, viola fuori dalle prime quattro: gli accoppiamenti delle semifinali

Conference League, viola fuori dalle prime quattro: gli accoppiamenti delle semifinaliMilanNews.it
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Ieri alle 23:30News
di Andrea La Manna

Al termine delle quattro gare di stasera, valevoli i quarti di finale di ritorno, queste sono le quattro semifinaliste della Conference League: Crystale Palace, Shaktar Donets, Stasburgo e Rayo Vallecano. Il tabellone recita i seguenti accoppiamenti:

Semifinale 1 (30 aprile - 7 maggio): CRYSTAL PALACE - SHAKTAR DONETS

Semifinale 2 (30 aprile - 7 maggio) STARSBURGO - RAYO VALLECANO 

Finale: 27 maggio 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia