Messi diventa proprietario del UE Cornella, possibile sfida presidenziale con CR7 in futuro?

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Come riporta la Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse argentino Leo Messi è diventato proprietario di una squadra di calcio in Spagna. Stiamo parlando del UE Cornella, club catalano in quinta divisione spagnola. Quest'operazione è un ulteriore segno del fortissimo legame tuttora presente tra l'ex numero 10 del Barcellona e la città. L'obiettivo della Pulga è quello di favorire lo sviluppo dello sport e del talento locale in Catalogna.

Il club è uno dei vivai storici di Barcellona e può vantare una grande tradizione: nelle giovanili sono cresciuti tra gli altri Raya, oggi portiere dell’Arsenal, Jordi Alba, ex compagno di Messi sia al Barça che all'Inter Miami, Gerard Martin e Keita Balde. La curiosità riguarda, tanto per cambiare, l'eterno duello tra Cristiano Ronaldo e Messi. Il portoghese infatti, qualche mese fa, ha acquistato il 25% dell'Almeria, club militante in terza divisione spagnola. Chissà che allora, in un futuro più o meno lontano, i due torneranno a sfidarsi, questa volta a livello presidenziale?