Pellegatti commenta Scaroni: “Divento matto, dire Champions unico obiettivo è contro natura se sei presidente del Milan”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole rilasciate dal presidente del Milan Paolo Scaroni all'evento organizzato questa mattina da Il Foglio a San Siro. Queste le sue parole:

"Io divento matto, capisco la sincerità, è quello che ha sempre pensato Paolo Scaroni, magari qualche dirigente del Milan. Come si fa, quando sei il presidente del Milan, a dire che l'unico obiettivo era la Champions League. Se uno dicesse, siamo il Milan ed essendo il Milan non possiamo fare altro che ambire al massimo quindi ambire alla vittoria dello scudetto, ci sono delle rivali accreditate, abbiamo cercato di contrastarle, siamo stati protagonisti in tutta la stagione, adesso è un momento difficile, chiaramente non potendo più ambire al primo posto dobbiamo cercare di ambire al nostro traguardo non unico, il nostro traguardo minimo, che è quello della Champions League. Un conto è dire così, mi sembra un discorso onesto. Ma dire che siamo in regola con l'unico obiettivo che avevamo è contro natura se sei al Milan".