Europa League, definite le quattro semifinaliste: ecco gli accoppiamenti

Europa League, definite le quattro semifinaliste: ecco gli accoppiamenti MilanNews.it
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Ieri alle 23:20News
di Andrea La Manna

Al termine delle quattro gare valide per il ritorno dei quarti di finali di Europa League, queste sono le quattro semifinaliste: Aston Villa, Nottingham Forest, Friburgo e Braga . Il tabellone recita i seguenti accoppiamenti:

Semifinale 1 (30 aprile - 7 maggio): ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST 

Semifinale 2 (30 aprile - 7 maggio): FRIBURGO - BRAGA

Finale: 20 maggio 2026 presso il Beşiktaş Stadium (Istanbul)