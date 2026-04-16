Pellegatti: “Tutte queste voci su Allegri nel momento più delicato. Pensate cosa ne dicono i giocatori”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato l'editoriale odierno del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul Milan e sull'assetto societario di questo momento. Queste le sue parole:

"Zazzaroni oggi ha parlato del Milan come un'idra a sei teste. Le ha elencate, ha parlato di Moncada, Furlani, Tare, Cardinale, Allegri e Ibrahimovic. Dice che Allegri ha cercato di fare il meglio per portare il Milan in Champions League, Cardinale. Furlani e Moncada sono felici anche per le questioni economiche, ma sarebbero felici, raggiunto l'obiettivo, di liberarsi di Allegri. Ormai ci sono nomi e cognomi, si torna a parlare di Allegri che se ne va, ad aprile, nel momento più delicato della stagione. Ci sono anche già i nomi, si parla di D'Amico e Italiano al posto di Allegri, ebbene in questa situazione il Milan sta cercando di concentrarsi. Pensate cosa ne dicono i giocatori. E nel frattempo si lascia dire tutto perché nessuno interviene. Se ci fosse veramente la volontà di tenere Allegri bisognerebbe dirlo. Ma il punto adesso è: Allegri non sarà un po' stanco?".