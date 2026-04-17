Milan, per tenerti Allegri devi ascoltarlo e fare almeno tre acquisti di livello

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Il futuro del Milan passa tantissimo da queste ultime sei giornate di campionato: i rossoneri sono in piena lotta per conquistare un posto Champions League, che potrebbe essere determinante su quello che sarà del club rossonero in estate. A proposito di questo, però, la Gazzetta dello Sport questa mattina chiarisce la posizione della società milanista su Massimiliano Allegri: l'intenzione è quella di continuare il progetto con il tecnico livornese, iniziato meno di un anno fa. Quello che però risulta necessario è mettere Max ancora più al centro delle decisioni.

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Il primo passo da fare nella direzione di Allegri, per evitare soprattutto la "minaccia" della panchina azzurra, sarà dargli un più ampio potere decisionale. In un club in cui c'è parecchia complicazione a livello di chi decide, con più e diverse anime in gioco, è fondamentale che la squadra e lo staff siano ben rappresentate dall'allenatore: è cruciale che la sua opinione venga ascoltata e considerata dai piani alti. Sarebbe un autogol clamoroso non farlo e non considerare maggiormente il punto di vista del mister, considerando quanto il gruppo lo segua e gli sia già devoto dopo meno di un anno di lavoro insieme. Il Milan vuole proseguire con Max e non teme che Malagò possa portarselo via: la forza di via Aldo Rossi è anche il contratto fino al 2027 ma che può essere esteso automaticamente di un anno in caso di qualificazione Champions e può essere protratto anche fino al 2029.

Tre colpi

In questo panorama di accrescimento del potere decisionale, o almeno di considerazione della propria opinione, rientra soprattutto ascoltare bene le indicazioni di Allegri sul calciomercato. Non si può dire che Max, in questa stagione sia stato accontentato come avrebbe meritato: l'unico vero giocatore arrivato a Milanello che aveva richiesto è stato Adrien Rabiot, comunque sul gong e in condizioni particolari. Soprattutto se arrivasse la Champions League sarà davvero necessario ascoltare il tecnico e soddisfare il più possibile le sue richieste. Servono almeno tre innesti di rilievo e di caratura per aumentare la qualità e allargare la rosa. Servono colpi che possano ridurre lo scarto tra le prime linee della squadra e i suoi rincalzi. Generalmente, l'ipotesi migliore sarebbe quella di concludere un grande colpo per ogni reparto.