Allegri, priorità al Milan. Ma se dovesse andare via su chi potrebbe puntare il Diavolo?

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Il futuro di Massimiliano Allegri sarà ancora al Milan? Da quando il suo nome ha iniziato ad essere accostati alla panchina dell'Italia dopo l'addio di Rino Gattuso, è questa la domanda che si fanno tutti i tifosi milanisti che hanno il timore di perdere colui che ha fatto rinascere il Diavolo in questa stagione.

PRIORITÀ AL MILAN - Come riferisce gazzetta.it, lo scenario più probabile resta la sua permanenza in rossonero per vari motivi: perché il progetto è appena partito, perché il contratto è potenzialmente estendibile fino al 2029, perché la stima e la fiducia con la società rossonera sono reciproche. Non è un mistero che la panchina azzurro lo intriga, ma allo stesso tempo la sua priorità resta il Milan. Servono però le giuste condizioni per andare avanti insieme: il tecnico livornese nelle prossime settimane cercherà infatti di acquisire più certezze possibili da parte del club di via Aldo Rossi (strategie, campagna di rafforzamento, comunione di intenti e coinvolgimento totale sul mercato). Con le giuste garanzie, la sua carriera continuerà la Milanello.

IPOTESI E SUGGESTIONI - Detto che questo resta lo scenario più probabile, cosa potrebbe succedere in caso di addio? Chi potrebbe eventualmente prendere il posto di Allegri sulla panchina del Diavolo? Per ora sono solo ipotesi e suggestioni, ma tra i nomi su cui potrebbe puntare il Milan c'è in primis Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna già accostato ai rossoneri dopo la separazione da Stefano Pioli e soprattutto l'estate scorsa. Altre piste potrebbero invece portare a Gian Piero Gasperini, il cui destino alla Roma è tutto da capire, Roberto Mancini, che gradirebbe tornare in Europa, Thiago Motta, anche lui già accostato al Milan in passato, ma sui social c'è anche chi caldeggia il profilo di Simone Inzaghi.