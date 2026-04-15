Parla Gimenez: "Anno complicato, avevo molte aspettative. Lavoro per essere al 100%"

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Non è stata il tipo di stagione che Santiago Gimenez si aspettava quello che sta per volgere al termine: l'attaccante messicano ha un solo gol all'attivo, in Coppa Italia, e soprattutto un lunghissimo periodo di stop per via di un infortunio alla caviglia che si è aggravato a fine ottobre e che lo ha costretto ad operarsi. L'ex Feyenoord è tornato tra i convocati contro il Torino, prima dell'ultima sosta, e ora cercherà di dare il suo contributo in questo finale, ancora non consapevole di quello che gli riserverà il futuro. Nei giorni scorsi Gimenez ha concesso un'intervista esclusiva ai colleghi di RECORD Mexico e ha parlato del Milan e di un suo possibile ritorno in Messico in futuro.

Sulla stagione in corso: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto; avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio..."

Sul lungo stop: "A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"

Sul ritorno in Messico in futuro: "È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare"