Pellegatti: “Lewandowski per ora è un no, i 35 milioni per Nkunku fanno impazzire”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di mercato in ottica reparto offensivo, commentando la notizia secondo la quale il procuratore di Lewandowski si sia incontrato in questi giorni con Igli Tare. Queste le sue parole:

"Calciomercato.com parla di un incontro di Tare con l'agente Pino Zahavi. Pino Zahavi è l'agente di Lewandowski. Signori, avrà incontrato Pino Zahavi, non so di cosa hanno parlato, ma da quello che mi risulta la dirigenza ha detto no, il direttore sportivo mi ha detto che per il momento non è la nostra priorità, quindi credo proprio che in questo momento Lewandowski non sia un nostro obiettivo. Quindi il Milan cerca indubbiamente una tipologia alla Giroud, alla Lewandowski, però non credo che sia lui l'obiettivo. Come mi ha ricordato questa mattina un collega, Pino Zahavi è anche l'agente di Nkunku, quindi si sarà parlato del suo futuro. Non ha reso quest'anno, è un giocatore costato tanto ed è la cosa che fa impazzire chiunque. Hai 35 milioni di euro, già trovato l'accordo con Hojlund, c'è l'obbligo se il Milan fosse andato in Champions League, ti incaponisci perché non vuoi l'obbligo, perdi il giocatore e due settimane dopo prendi Nkunku che non è un centravanti".