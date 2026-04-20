Esiste un Milan con Gabbia e uno senza: con lui in campo non si perde (quasi) mai

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Dati e statistiche non casuali che raccontano quanto Matteo Gabbia sia un giocatore fondamentale per la difesa di questo Milan. Sì perché esiste un Milan con Gabbia e uno senza: nelle ultime 7 partite senza il difensore centrale italiano, il Diavolo ha subito 4 delle 5 sconfitte di questa stagione, vedendo svanire purtroppo le proprie speranze di titolo. Con lui in squadra, il Milan ha subito una sola sconfitta, ad agosto contro la Cremonese. Una garanzia quando è in campo.

VERONA-MILAN LA CRONACA DEL MATCH

Avvio vivace al Bentegodi: al 2' lancio di Gabbia, sponda di Rabiot e delizioso tocco sotto di Pulisic per Leão, anticipato da Montipò in uscita bassa. Il Verona risponde con Edmundsson da lontano, alto. Il Milan ci prova su punizione con Bartesaghi che batte forte ma alto, e con Rabiot che servito in verticale da Fofana tira centrale e viene fermato dal portiere veronese. Al 41' i rossoneri passano: Leão imbuca in verticale per Rabiot che, a tu per tu con Montipò, tocca col sinistro e realizza l'1-0. Nel secondo dei due minuti di recupero brivido con Belghali scattato sul filo del fuorigioco, fermato da un grande intervento di Maignan.

Nella ripresa il Verona prova a rientrare in partita e prova a colpire un Milan che si difende ordinato: al 53' Belghali calcia da lontano senza trovare la porta, poi Vermeșan impegna Maignan con un tiro deviato e poco dopo sfiora il palo con una conclusione a giro. Il Milan si fa vedere al 74' andando in gol con Gabbia servito da Saelemaekers: la rete viene annullata da Chiffi per un fuorigioco di Gimenez a inizio azione. Nel finale pressione gialloblù: Lovrić mette in mezzo, Orban attacca il primo palo ma Gabbia lo contrasta e salva. In pieno recupero occasione rossonera con il sinistro di Saelemaekers respinto sulla linea da Valentini. La partita si chiude 1-0 per noi.