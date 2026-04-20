MN - Bartesaghi: "Allegri fondamentale. Stiamo facendo una bella stagione ma non basta"

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Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di MilanNews.it a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ci racconti le motivazioni per questo secondo posto?

"Certo è importantissimo, stiamo facendo una bella stagione ma non basta, perché mancano ancora tante partite, sono tutte fondamentali. Siamo concentrati su queste partite che mancano e vogliamo fare il meglio possibile per portare a casa più punti ma soprattutto raggiungere il nostro obiettivo che è in questo momento la Champions".

Quanto è stato importante per te Allegri?

"È stato fondamentale, importantissimo, lui e il suo staff, perché ho sempre ricevuto tantissima fiducia anche nei periodi in cui ero un po' in difficoltà. Mi ha sempre dato fiducia come me ne ha data la squadra, quindi ne sono molto contento".

In Italia si crede davvero ai giovani?

"Si, perché ci sono tanti prospetti giovani interessanti. Poi bisogna lavorare anno dopo anno".

Ci sta ripartire da Baldini?

"Gli faccio un in bocca al lupo perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Vediamo se a giugno ci sarà una possibile convocazione".

I tre terzini a cui ti ispiri di più

"Theo Hernandez, che era con me fino a qualche mese fa. Spinazzola ed anche un po' Palestra, perché credo che anche lui sta dimostrando tanto e gli voglio bene".

Le caretteristiche che ruberesti a Palestra?

"L'1 vs 1 e il dribbling".

Pensi di poter ripercorrere quello che ha fatto Theo al Milan?

"Certamente è un sogno, difficile, perché ha dato tanto per la maglia e ha dato molto. Però credo che io sono molto focalizzato sulla mia carriera e su quello che vorrò fare io".