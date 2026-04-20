Bergomi: "3-5-2... Ma vogliamo crescere? Capisco il nostro tatticismo, ma mettiamo i calciatori nelle condizioni migliori"

Bergomi: "3-5-2... Ma vogliamo crescere? Capisco il nostro tatticismo, ma mettiamo i calciatori nelle condizioni migliori"MilanNews.it
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Oggi alle 18:40News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan torna a vincere, ma non convince molto. Continuano a far discutere le prestazioni dei centravanti rossoneri, in estrema difficoltà in questo 2026. Beppe Bergomi, nel suo intervento a Sky Calcio Club, prende proprio Leao come esempio:

Torniamo al 3-5-2. Ma vogliamo crescere? Siamo sempre lì. L’equilibrio, questo, quest’altro. Con tutto il rispetto, ma Leao… Ma ragazzi io ce l’ho in mente Leao: primo, secondo, terzo anno. Capocannoniere, assist, in quel ruolo lì. Quando mi dite che non salta l’uomo, magari sbaglio io, ma non ci credo. Questo ragazzo a 27 anni non è più in grado di saltare l’uomo. Io lo voglio vedere nella sua posizione. E poi ci sono degli accorgimenti per cercare di supportarlo. Per non rimanere incastrati in questa situazione… Ma vogliamo andare avanti? Capisco il nostro tatticismo, ma mettiamoli nelle condizioni migliori…”.