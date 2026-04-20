Braida: "Sarò sempre grato a Galliani e al presidente Berlusconi per la fiducia"

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Fra due giorni, il 21 aprile, Ariedo Braida festeggerà 80 anni. L'ex dirigente rossonero che, in coppia con Adriano Galliani, fece le fortune del Milan sul mercato nell'epopea milanista targata Silvio Berlusconi, ha concesso un'intervista ai colleghi delle pagine sportive del Corriere della Sera in cui ha ripercorso la sua carriera e i suoi colpi di mercato migliore. Inutile dire che la gran parte dell'intervista riguarda la sua infinita esperienza con il club milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ariedo Braida su Galliani e Berlusconi: "La trasformazione è avvenuta quando ho conosciuto Adriano Galliani. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva: ero il centravanti della squadra ma la sera preferivo andare a cena con i dirigenti. Era il periodo in cui ero tentato di intraprendere la carriera di consulente finanziario: compravo titoli azionari e consigliavo ai miei compagni di risparmiare perché la nostra carriera era di breve durata. Lui mi ha dato l'opportunità di aver fatto parte di un club che per anni è stato il numero uno al mondo. Sarò sempre grato a lui e al presidente Berlusconi per la fiducia".