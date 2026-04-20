MN - Serafini: “Marzo e aprile mesi decisivi a detta di Allegri, perché siamo crollati proprio lì?”

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Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.

Su Massimiliano Allegri: "Quando Allegri ci aveva detto che marzo e aprile sarebbero stati mesi decisivi, lì mi domando come mai con un impegno solo, senza le coppe, sei crollato a primavera? Questo è l’aspetto più importante, ma Allegri me lo tengo. La condizione che lui rimanga è un mercato mirato, che non è una questione di budget ma di scelte, e la società dovrebbe dire Allegri rimane, poi magari non è vero, ma deve compattare l’ambiente interno dello spogliatoio dicendo ‘l’allenatore è lui, le voci della nazionale non sono vere’, anche se sono vere. Ma io tengo Allegri e tengo Leao”.