Sabatini sicuro: “Partita sottotono rimediata col risultato. Rabiot migliore in campo”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato nel post partita la vittoria del Milan sul Verona, vittoria fondamentale per la corsa Champions arrivata dopo una prestazione non brillantissima. Queste le sue parole:

"Il Milan rimedia con il risultato, è una partita senza dubbio sottotono, molto sottotono dal punto di vista del gioco perché è stata una vera e propria sofferenza per la squadra di Allegri contro il Verona ultimo in classifica. C'è anche da dire però che qui in fondo anche il Napoli, che occupa il terzo posto, vinse all'ultimo minuto dopo una partita identica. Il Milan ha vinto con il gol di Rabiot, nettamente il migliore in campo, nell'unica soluzione tattica che al Milan riesce bene ovvero l'incursione a campo aperto con Pavlovic e Rabiot. Leao non ha accettato il cambio ma vale sia per il portoghese come per Allegri, che in certi momenti anche le scelte che sembrano più difficili da prendere sono sempre finalizzate per il bene della squadra".