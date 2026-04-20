Borghi analizza il Milan: “Prima parte di stagione fatta bene, dopo la Lazio si è impantanato”

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Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la giornata di Serie A e nel farlo ha parlato della vittoria rossonera sul campo del Verona per 1-0. Queste le sue parole:

"Il Milan ha avuto i suoi nodi che sono venuti al pettine. Ha ottenuto una vittoria determinante a Verona per non sfilacciarsi, perché lo 0-3 con l'Udinese era stato pesante. Il Milan non ha fatto una buona partita a Verona ma l'ha vinta, l'ha vinta con un gol di Rabiot, l'ha vinta con l'assist di Leao, l'ha vinta tenendo la porta chiusa. Il Milan è da un po' che non fa una buona partita dal punto di vista del gioco, che è già stato messo in discussione durante l'anno, poi il Milan è ovvio che ha fatto le cose per bene nella prima parte dell'anno, visto da dove arrivava e viste le modalità d'intervento. Però io credo che il Milan si sia un po' impantanato nella sconfitta contro la Lazio. Nel momento che si parlava di una possibile rimonta il Milan ha fatto malissimo".