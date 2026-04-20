MN - Serafini spiega: “La proprietà ragiona in un certo modo. La parte amministrativa non deve intromettersi in quella sportiva”

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Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.

L’anno prossimo ti aspetti un cambio a livello dirigenziale o rimarrà tutto così?

“Guarda, giustamente i tifosi se la prendono con i singoli, con Cardinale, con Ibrahimovic, con Furlani. La realtà è che c’è una proprietà che ragiona in un certo modo, quindi non è che risolvi il problema sostituendo le pedine, è un discorso più che umorale di competenze. Se tu metti Gazidis, Gazidis fa la parte economico amministrativa ma non mette il becco nelle scelte del mercato. Questo è fondamentale e non deve avvenire."