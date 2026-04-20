Pellegatti analizza: “Mancata efficacia nell’ultimo passaggio, Maignan quasi mai impensierito”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato nel post partita la vittoria fondamentale di Verona arrivata nonostante una prestazione non proprio positiva. Queste le sue parole:

"È stato un Milan molto simile a quello di tante partite del 2026 sia come prolificità, come pericolosità, come intensità e come velocità. Questo che cosa ha prodotto, ha prodotto una partita piuttosto brutta, il Verona ha messo in campo il suo orgoglio, il Milan ha tenuto palla ma non ha mai creato un'azione pericolosa. I rossoneri hanno rischiato poco, quasi nulla. Nel finale di primo tempo poi l'improvvisa accelerata con Leao che imbuca per Rabiot che solo davanti al portiere ha fatto l'1-0. Sul piano tecnico, il Milan quando poteva cercare il fraseggio per andare a concludere, mancava di efficacia, mancava l'assist decisivo e quindi Montipò nel secondo tempo non è stato quasi mai impegnato".