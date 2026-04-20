Serie A, termina la 33ª giornata con Lecce-Fiorentina 1-1: la classifica aggiornata

Serie A, termina la 33ª giornata con Lecce-Fiorentina 1-1: la classifica aggiornataMilanNews.it
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Ieri alle 22:50News
di Andrea La Manna

Finisce 1-1 il match salvezza tra Lecce e Fiorentina, con i salentini che restano 18° in classifica a 28 punti a pari merito con la Cremonese quart'ultima. Può dormire invece sonni più tranquilli la Viola che, dopo una stagione horror, è riuscita piano piano ad uscire dalla zona rossa della classifica. Classifica che, al termine della 33° giornata, recita così. 

TABELLINO DEL MATCH
LECCE-FIORENTINA 1-1
30' Harrison
71' Gabriel

LA CLASSIFICA AGGIORNATA 
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 27
19. Verona 18
20. Pisa 18