Pellegatti speranzoso: “Glasner, Rangnick e Opel triade di fuoriclasse, con loro sarei ottimista”

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Carlo Pellegatti si è definito ottimista in caso di arrivo di Glasner, Ozek e Rangnick perché definiti tre fuoriclasse.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato un ipotetico futuro con Glasner, Rangnick e Ozek al Milan. Queste le sue parole.

"Sarebbe bello avere una triade di fuoriclasse come Rangnick, un grande allenatore come Glasner che ha vinto l'Europa League con il Francoforte e una FA Cup con una squadra di seconda fascia inglese. Non appartiene certo ai top club, nessuno dei tifosi del Crystal Palace si offenda, ma è un dato di fatto. E poi ancora col Crystal Palace ha vinto la prima coppa internazionale della storia del club, quindi un allenatore che sa vincere anche non con top giocatori. E poi con Devin Ozek che è una è un ragazzo di 31 anni che è molto conosciuto, riesce a comprare giocatori a buoni prezzi. Se riuscissimo a partire con questa triade, vedrei il futuro ottimista. Tanto ci prenderanno in giro, ci metteranno in quarta fascia, non importa, lasciamoli parlare"