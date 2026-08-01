Ramazzotti: "Ramos è consapevole di essere nel momento clou della carriera"

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Il commento di Andrea Ramazzotti su Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan

Il Milan non vede l'ora di potersi godere Gonçalo Ramos in campo e viceversa. L'attaccante portoghese da qualche giorno è in ritiro con la squadra ed è pronto a raccogliere la pesante eredità della maglia numero 9 che è stata sostenuta negli ultimi anni solamente da Olivier Giroud, unico uomo capace di spezzare la maledizione post Pippo Inzaghi. Nello speciale di SportWeek dedicato al centravanti lusitano, il collega Andrea Ramazzotti ha proposto un profilo del calciatore.

MILAN, RAMOS È NEL MOMENTO CLOU DELLA CARRIERA

Il commento di Andrea Ramazzotti su Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan: "Ramos a 25 anni compiuti è consapevole di essere nel momento clou della sua carriera, di essere stato “eletto” dal Diavolo giocatore simbolo della sua “ricostruzione” dopo due mancate qualificazioni alla Champions League. È il primo grande colpo firmato di persona dal patron Cardinale che ha sfruttato anche il legame con il super agente Jorge Mendes per anticipare la concorrenza"