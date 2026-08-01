Ramazzotti spiega: "Una decisione che Amorim ha preso fin dal primo giorno è di fare un solo allenamento per... vivere"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui metodi che Amorim sta utilizzando da allenatore del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui metodi che Amorim sta utilizzando da allenatore del Milan: "Il metodo Amorim sta conquistando il Milan. Si tratta di una rivoluzione "gentile" che ha come parola base l'empatia, quella che il tecnico portoghese sta creando con il gruppo. Non è un sergente di ferro, ma un allenatore che entra in sintonia con tutti i giocatori sia curando l'aspetto tecnico-tattico sia il rapporto umano con ognuno. Non lascia nessuno... indietro: giovani o leader, è Amorim con tutti. Nel senso che dedica lo stesso tempo e la stessa attenzione a tutti.

La scelta di fare un solo allenamento (intenso) al giorno è anche per lasciare qualche ora libera ai giocatori. Non solo per recuperare, ma anche per... vivere. Una decisione che Amorim ha preso fin dal primo giorno a Milanello: niente ritiro a porte chiuse, ma giocatori liberi di tornare a casa nel pomeriggio e dormire con le famiglie. Naturalmente la mattina tutti a colazione a Milanello entro le 8,30, ma per il resto niente clausura da ritiro estivo in montagna con un unico tragitto, hotel-campo di allenamento. La stagione sarà lunga e meglio non iniziare a caricare la testa fin dall'estate. Anche in Australia i giocatori hanno momenti liberi prima e dopo l'allenamento e sabato avranno la possibilità di cenare fuori dall'hotel, dopo aver passato un pomeriggio libero. Serve a staccare con il calcio giocato".